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Ukraine-La Moldavie blâme la Russie après que des drones s'écrasent sur son territoire
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 01:43

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Les autorités moldaves ont identifié cinq drones qui se sont écrasé sur son territoire comme étant russes, blâmant vendredi Moscou pour ces incidents.

Le gouvernement moldave pro-européen, qui espère rejoindre l'Union européenne (UE) d'ici 2030, a critiqué à plusieurs reprises l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a dénoncé des incursions dans son espace aérien. La Moldavie est frontalière de l'Ukraine.

Les cinq drones ont pénétré jeudi et vendredi dans l'espace aérien moldave et se sont écrasés sur son territoire, essentiellement dans le nord et l'est du pays, blessant légèrement une personne et provoquant des dégâts.

"Ces incidents représentent une menace pour la sécurité de nos citoyens et montre les conséquences directes de la guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine sur la stabilité de la région", a dit le ministère moldave des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a convoqué l'ambassadeur de Russie en Moldavie, Oleg Ozerov, afin de lui demander des explications après ces incidents.

(Alexander Tanas, rédigé par Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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