Ukraine-La contre-proposition européenne pour la paix ne convient pas à la Russie, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:43

Les contre-propositions européennes au plan de paix américain en 28 points pour l'Ukraine ne sont pas constructives et ne conviennent tout simplement pas à Moscou, a déclaré lundi le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère.

"Le plan européen, à première vue (...) est totalement contre-productif et ne nous convient pas", a déclaré aux journalistes à Moscou Iouri Ouchakov.

Les Européens ont soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

Iouri Ouchakov a en revanche jugé que la version américaine du plan comprenait de nombreuses dispositions "tout à fait acceptables" même si toutes ne le sont pas. Il a ajouté que certaines nécessiteraient une discussion plus approfondie.

Guerre en Ukraine
