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Ukraine-La capitale Kyiv visée par une attaque massive de la Russie
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 02:16

Kyiv était ciblée dans la nuit de lundi à mardi par une attaque massive de la Russie, ont déclaré les autorités locales, alors que d'épais nuages de fumée étaient visibles dans le ciel de la capitale ukrainienne.

Un incendie s'est notamment déclenché dans un immeuble résidentiel de neuf étages après la chute semble-t-il de débris sur son toit, a déclaré le maire de Kyiv.

"Des véhicules sont en feu à la suite de la chute de débris de missiles", a ajouté Vitali Klitschko via la messagerie Telegram. "Il y a également des incendies en deux lieux à ciel ouvert, dont un près d'une crèche".

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait averti lundi soir d'une possible attaque d'envergure lancée par la Russie, citant des renseignements en ce sens, et demandé à la population de se conformer à de quelconques alertes.

Moscou avait prévenu la semaine dernière de son intention d'effectuer des "frappes systématiques" contre des cibles liées à l'armée ukrainienne et des centres de commandement à Kyiv, exhortant les ressortissants étrangers à quitter la capitale ukrainienne.

(Rédaction de Reuters)

Guerre en Ukraine
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