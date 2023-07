Ukraine : l'UE impose des sanctions à des Russes accusés de "manipuler les informations et diffuser de la propagande"

Josep Borrell à Bruxelles le 21 juin. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Ils sont accusé d'avoir participé à une vaste campagne de désinformation orchestrée par Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, notamment via de fausses pages internet de médias occidentaux. Vendredi 28 juillet, l'UE a imposé des sanctions à 12 personnes et entités russes. "Nous ciblons ceux qui manipulent l'information et pratiquent l'ingérence dans le cadre d'une campagne hybride plus large de la Russie contre l'UE et ses États membres", a déclaré le chef de la politique étrangère européenne Josep Borrell, qualifiant ces sanctions de "signal fort".

Selon l'UE, cette campagne baptisée ""Recent Reliable News" visait à "manipuler les informations et à diffuser de la propagande" en faveur de l'invasion russe de l'Ukraine, en recourant à de "fausses pages usurpant l'identité de médias nationaux et de sites (internet) gouvernementaux", ensuite rediffusées par des organismes étatiques russes.

Mi-juin, la France avait accusé Moscou d'être derrière une vaste opération d'ingérence numérique à travers la publication de faux articles de grands quotidiens français avec des contenus hostiles à l'Ukraine. Outre des journaux français (le Parisien, Le Figaro, Le Monde, 20 minutes), d'autres grands médias allemands (Der Spiegel, Bild, Die Welt, etc.) ou italiens étaient pris pour cible, les hackers produisant des pages en apparence identiques à celles du site web officiel mais avec un nom de domaine différent, par exemple .ltd au lieu de .fr. L'UE a annoncé avoir placé sur sa liste noire le site d'information russe en ligne Inforos et trois de ses fondateurs. L'inscription sur cette liste entraîne un gel des avoirs et une interdiction d'entrée sur le territoire de l'UE.

Objectif : diffuser de la "propagande sur l'invasion de l'Ukraine"

Inforos est accusé par l'UE d'être lié au renseignement militaire russe et d'être "responsable de la création de plus de 270 médias en ligne par procuration pour diffuser de la propagande sur l'invasion de l'Ukraine". Parmi les autres entités sanctionnées, également placées sur liste noire, figurent ANO Dialog, une association étroitement liée à l'administration présidentielle russe, et deux sociétés informatiques accusées d'avoir apporté leur appui à la campagne de désinformation.

La Russie, depuis longtemps accusée d'exploiter des "fermes à trolls" pour tenter d'influer sur l'opinion publique dans les pays occidentaux, se voit imputer depuis le début de la guerre en Ukraine des opérations de désinformation plus sophistiquées et de grande ampleur. En septembre 2022, la maison mère de Facebook avait annoncé avoir démantelé sur sa plateforme une opération "d'influence secrète" provenant de Russie pour amplifier la visibilité des articles issus de ces sites "pirates".

Des propagandistes russes de premier plan et des porte-parole des médias contrôlés par le Kremlin figuraient déjà parmi les personnes ciblées par les salves de sanctions européennes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.