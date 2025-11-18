Ukraine-L'opposition, qui dénonce la corruption, réclame la démission du gouvernement

Le Parti Solidarité européenne de Petro Porochenko, rival de Volodimir Zelensky à l'élection présidentielle de 2019, s'est fait l'écho bruyant de la colère populaire mardi en réclamant au Parlement de Kyiv la démission du gouvernement face au scandale de corruption qui ébranle le président ukrainien.

Cette affaire, qui porte sur un système de pots-de-vin au sein du secteur énergétique ukrainien, entache l'image du chef de l'Etat, qui s'était fait le champion de la lutte anti-corruption, à un moment où il poursuit sa quête d'appuis financiers et militaires en Europe contre l'assaillant russe.

L'agence nationale anticorruption (NABU) a annoncé la semaine dernière l'inculpation de sept personnes, dont deux sont en fuite, pour ce système de pots-de-vin qui aurait permis à des hommes politiques et des hommes d'affaires, dont un proche de Volodimir Zelensky, de toucher pour quelque 100 millions de dollars.

Le cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président. Le désormais président ukrainien a imposé des sanctions financières contre Minditch et le studio lui a retiré toute prérogative.

Volodimir Zelensky avait réagi sans attendre la semaine dernière en demandant la destitution de la ministre de l'Energie Svitlana Hryntchouk, qui nie toute malversation et a offert sa démission, et le ministre de la Justice German Galouchtchenko qui occupait son poste précédemment. Lui aussi clame son innocence.

Le Parlement devait se prononcer solennellement mardi sur leur renvoi, mais les députés de Solidarité européenne ont empêché le vote en bloquant l'accès à la tribune, exigeant la démission de l'ensemble du gouvernement.

Le président de la chambre, Rouslan Stefantchouk, a alors décidé de suspendre la séance.

Le vote devrait se tenir mercredi, selon une source parlementaire.

Des élus du parti de Volodimir Zelensky, Serviteur du Peuple, ont accusé les élus de l'opposition d'obstruction parlementaire.

"Quand des voleurs fuient et se cachent, d'autres - des politiciens populistes - se donnent en spectacle", a déclaré l'un d'eux, Danylo Hetmantsev.

Les Ukrainiens, confrontés à des coupures de courant quasi quotidiennes en plus de trois ans de guerre, demandent des comptes à la classe politique.

(Reportage Max Hunder, avec Anastasiia Malenko and Yuliia Dysa, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)