Ukraine-L'émissaire américain Keith Kellogg devrait quitter son poste en janvier-source

L'émissaire spécial américain pour l'Ukraine Keith Kellogg a déclaré à ses collaborateurs qu'il prévoyait de quitter l'administration américaine au mois de janvier, ont dit quatre sources à Reuters.

La nomination au poste d'émissaire spécial du président américain est temporaire et les personnes nommées pour ce rôle doivent en principe voir leur nomination être confirmée par le Sénat si elles restent en fonctions au-delà de 360 jours.

Keith Kellogg a indiqué qu'il serait normal de prévoir son départ pour le mois de janvier au vu des lois existantes, ont dit les sources.

Son départ sera une mauvaise nouvelle pour Kyiv, alors que Keith Kellogg était largement perçu par les diplomates européens - et notamment ukrainiens - comme une oreille compatissante au sein de l'administration de Donald Trump.

Il avait notamment condamné avec davantage de force que certains de ses collègues les attaques russes contre des infrastructures ukrainiennes civiles.

Ni la Maison blanche ni le département d'Etat n'ont répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Gram Slattery and Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)