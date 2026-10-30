Ukraine-L'aide humanitaire arrive à Olechky, où les évacuations ont débuté

par Dan Peleschuk

L'évacuation des derniers habitants d'Olechky, ville du sud de l'Ukraine contrôlée par l'armée russe, a débuté vendredi et de la nourriture et des médicaments ont été acheminés dans la ville à la faveur d'un cessez-le-feu, ont annoncé Kyiv et Moscou.

David Arakhamia, qui préside le groupe parlementaire du parti du président Volodimir Zelensky, a déclaré que la trêve négociée par Washington entrée en vigueur il y a trois jours était respectée par les deux parties. Elle devrait prendre fin dans trois jours.

Le cessez-le-feu reste limité au secteur d'Olechky et de la ville voisine de Kherson, située sur l'autre rive du Dniepr, que les Russes bombardaient jusqu'alors quotidiennement depuis sa reconquête par l'armée ukrainienne fin 2022.

Jeudi, une attaque de drone russe a fait au moins 14 morts sur un quai de gare bondé de la ville de Dnipro et vendredi, Moscou a dit avoir bombardé des infrastructures énergétiques à Kyiv et le port d'Odessa, tout en affirmant avoir intercepté plus d'un millier de drones ukrainiens.

À Olechky, la commissaire russe aux droits de l'homme, Iana Lantratova, s'est présentée au côté de son homologue ukrainien, Dmytro Loubinets, pour répondre aux questions des journalistes.

La représentante russe a déclaré que des habitants avaient commencé à monter dans les 25 autocars qui doivent les évacuer, certains voulant selon elle se rendre en Russie, et d'autres en Ukraine. Elle n'a en revanche pas précisé combien il y avait de personnes dans chaque groupe, ni si des habitants ont choisi de rester dans la ville après avoir reçu de l'aide.

"L'aide a été constituée en fonction des besoins spécifiques qui nous ont été signalés ; elle comprend de la nourriture, des produits d'hygiène, des fournitures médicales essentielles, du carburant – tout ce dont la population a besoin", a déclaré Iana

Lantratova.

Dmytro Loubinets a ajouté que toutes les personnes ayant besoin d'aide en bénéficieraient, y compris celles qui souhaitent quitter la ville.

"Nous sommes parvenus à un accord pour venir en aide aux habitants qui souhaitent se rendre en Ukraine : ils auront la possibilité de le faire. De même, une aide sera proposée à ceux qui souhaitent se rendre en Fédération de Russie", a-t-il dit.

RARE MOMENT DE COOPÉRATION

Occupée par l'armée russe depuis février 2022, Olechky a subi d'importants dégâts et a été presque entièrement inondée après la destruction de l'immense barrage de Kakhovka, situé en amont, en 2023.

Les derniers habitants ont livré des témoignages poignants, racontant comment ils risquent leur vie en empruntant des routes minées – dont l'une est surnommée la "route de la mort" – pour se procurer de la nourriture et de l'eau.

Le cessez-le-feu entré en vigueur tôt mardi matin traduit un rare moment de coopération entre les deux belligérants en près de cinq ans de guerre.

"C'est la première fois depuis 2022 qu'un cessez-le-feu est établi sur une portion aussi étendue de la ligne de front et qu'il est respecté pendant une durée aussi significative", a souligné Dmytro Loubinets.

L'arrivée du convoi humanitaire a été précédée par des opérations de déminage des routes au cours desquelles deux personnes ont été tuées, selon Iana Lantratova.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué un "haut degré de coordination" entre les deux pays sur le sujet.

Suspendus depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran en février, les pourparlers de paix menés sous l'égide de Washington doivent reprendre le mois prochain à Abou Dhabi et l'administration Trump exerce une forte pression sur Kyiv pour parvenir à une solution négociée.

Moscou est apparu de plus en plus confiant ces derniers jours que Washington impose ses conditions à l'Ukraine, dont le contrôle total de la région du Donbass et l'interdiction pour Kyiv de rejoindre l'Otan.

(Dan Peleschuk à Kyiv, avec la contribution d'Ekaterina Golubkova à Tokyo et du bureau de Moscou ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)