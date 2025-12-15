Ukraine-Kyiv pour de nouvelles discussions avec les USA, la question territoriale en suspens

L'Ukraine, qui a de nouveau négocié avec la partie américaine lundi à Berlin en vue d'un accord de paix avec la Russie, a déclaré à ses interlocuteurs que de nouvelles discussions seraient nécessaires, notamment sur la question territoriale toujours pas résolue à ce stade, selon une source au fait des pourparlers

Lors d'une première série de discussions dimanche, la délégation américaine a insisté sur le fait que Kyiv devait accepter de retirer ses troupes de la région de Donestk, soulignant que la question territoriale était centrale pour les Russes, a ajouté le même source.

