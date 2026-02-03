 Aller au contenu principal
Ukraine-Frappes russes nocturnes contre Kyiv, Kharkiv et d'autres villes - représentants
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 05:59

L'armée russe a mené dans la nuit de lundi à mardi des attaques contre la capitale ukrainienne Kyiv, la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, et d'autres villes, ont déclaré des représentants ukrainiens, faisant état d'incendies et de dégâts supplémentaires causés aux infrastructures énergétiques.

Ces attaques interviennent alors que des délégations ukrainienne et russes doivent se réunir mercredi à Abou Dhabi sous l'égide des Etats-Unis pour un nouveau cycle de deux jours de négociations de paix.

De lourdes explosions ont retenti peu après minuit à Kyiv, où la température nocturne était descendue à près de -20 degrés, avec des missiles et des drones déployés, ont constaté des journalistes de Reuters.

Les frappes russes ont provoqué des dégâts dans cinq quartiers de la capitale ukrainienne, touchant trois immeubles résidentiels et un bâtiment abritant une crèche, a déclaré le chef de l'administration militaire locale, Tymour Tkachenko, via la messagerie Telegram.

Un état d'alerte est resté en vigueur pendant plus de cinq heures à Kyiv, où des séries d'attaques massives menées par la Russie depuis le Nouvel an ont provoqué des coupures d'électricité et de chauffage pour des centaines de blocs résidentiels.

A Kharkiv, les frappes russes ont ciblé des infrastructures énergétiques, a déclaré le maire Ihor Terekhov sur la messagerie Telegram, dénonçant "un objectif évident de causer une destruction maximale et de laisser la ville sans chauffage en ce froid sévère".

(Gleb Garanich et Valentyn Ogirenko; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

