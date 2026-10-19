Ukraine-Frappe russe contre une station de métro de Kyiv, un mort - maire

Une frappe aérienne effectuée dans la nuit de dimanche à lundi par la Russie contre une station de métro située sur la rive gauche de la capitale ukrainienne Kyiv a tué une femme et endommagé également un immeuble résidentiel de 25 étages, a écrit le maire de la ville, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville.

Cette attaque est survenue après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les Etats-Unis fournissaient de nouveau à l'Ukraine des renseignements primordiaux pour se défendre contre les missiles tirés par la Russie.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)