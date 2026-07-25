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Ukraine-Douze morts dans la partie occupée de la région de Zaporijjia - gouverneur prorusse
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 22:42
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(Bilan actualisé)

Une attaque nocturne contre des camps de vacances dans la partie de la région ukrainienne de Zaporijjia occupée par la Russie a fait 12 morts dont cinq enfants, a déclaré samedi le gouverneur local nommé par Moscou, Evguéni Balitsky, sur la plateforme Telegram.

Le gouvernement ukrainien n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Aussi bien l'Ukraine que la Russie démentent viser délibérément des civils depuis le début de l'invasion de la première par la seconde en février 2022.

Guerre en Ukraine
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