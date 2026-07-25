Ukraine-Douze morts dans la partie occupée de la région de Zaporijjia - gouverneur prorusse

(Bilan actualisé)
Une attaque nocturne contre des camps de vacances dans la partie de la région ukrainienne de Zaporijjia occupée par la Russie a fait 12 morts dont cinq enfants, a déclaré samedi le gouverneur local nommé par Moscou, Evguéni Balitsky, sur la plateforme Telegram.
Le gouvernement ukrainien n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.
Aussi bien l'Ukraine que la Russie démentent viser délibérément des civils depuis le début de l'invasion de la première par la seconde en février 2022.
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