Ukraine-Douze morts dans la partie occupée de la région de Zaporijjia - gouverneur prorusse

(Bilan actualisé)

Une attaque nocturne contre des camps de vacances dans la partie de la région ukrainienne de Zaporijjia occupée par la Russie a fait 12 morts dont cinq enfants, a déclaré samedi le gouverneur local nommé par Moscou, Evguéni Balitsky, sur la plateforme Telegram.

Le gouvernement ukrainien n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Aussi bien l'Ukraine que la Russie démentent viser délibérément des civils depuis le début de l'invasion de la première par la seconde en février 2022.