Ukraine-Deux blessés lors d'une attaque de drone dans la ville russe de Saratov-gouverneur

(Répétition en raison d'une coquille dans le titre)

Deux personnes ont été blessées lors d'une frappe de drone ukrainienne contre un immeuble résidentiel dans la ville russe de Saratov, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Roman Busargin.

Saratov, ville industrielle située sur la Volga à 625 km de la frontière ukrainienne, a été frappée à plusieurs reprises par des drones ukrainiens depuis que la Russie a ordonné l'envoi de dizaines de milliers de soldats chez son voisin en février 2022.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs déclaré samedi avoir abattu 83 drones au cours de la nuit, la plupart au-dessus de régions limitrophes de l'Ukraine.

(Reportage de Reuters, rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet)