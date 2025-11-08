Ukraine-Deux blessés lors d'une attaque de drone dans la ville russe de Saratov-gouverneur

(Répétition en raison d'une coquille dans le titre)
Deux personnes ont été blessées lors d'une frappe de drone ukrainienne contre un immeuble résidentiel dans la ville russe de Saratov, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Roman Busargin.
Saratov, ville industrielle située sur la Volga à 625 km de la frontière ukrainienne, a été frappée à plusieurs reprises par des drones ukrainiens depuis que la Russie a ordonné l'envoi de dizaines de milliers de soldats chez son voisin en février 2022.
Le ministère russe de la Défense a par ailleurs déclaré samedi avoir abattu 83 drones au cours de la nuit, la plupart au-dessus de régions limitrophes de l'Ukraine.
(Reportage de Reuters, rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer