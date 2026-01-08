Ukraine-Des troupes étrangères seraient des cibles légitimes, prévient Moscou

La Russie a déclaré jeudi que toute troupe envoyée en Ukraine par des gouvernements occidentaux constituerait une "cible de combat légitime", après l'annonce par le Royaume-Uni et la France de plans visant à déployer une force multinationale en cas de cessez-le-feu.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les "déclarations militaristes" d'une coalition de gouvernements pro-ukrainiens devenaient de plus en plus dangereuses.

Il s'agissait de la première réaction de Moscou à la réunion de la "coalition des volontaires" organisée mardi à Paris, au cours de laquelle le Royaume-Uni et la France ont signé une déclaration d'intention sur un futur déploiement.

Le président français Emmanuel Macron a dit que ce projet pourrait impliquer l'envoi de milliers de soldats français. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a ajouté que ce texte ouvrait la voie à un cadre juridique permettant à "des forces britanniques, françaises et partenaires d'opérer sur le sol ukrainien, en sécurisant le ciel et les mers de l'Ukraine".

La Russie "met en garde contre le fait que le déploiement d'unités militaires occidentales, d'infrastructures, de dépôts ou d'autres installations sur le territoire ukrainien sera classé comme une intervention étrangère, constituant une menace directe pour la sécurité non seulement de la Russie mais aussi d'autres pays européens", selon le communiqué.

"Tous ces éléments seront considérés comme des cibles de combat légitimes des forces armées russes."

Le texte ajoute que "les nouvelles déclarations militaristes de la soi-disant coalition des volontaires et du régime de Kyiv constituent un véritable 'axe de guerre'".

Il estime que "les projets de ces participants deviennent de plus en plus dangereux et destructeurs pour l'avenir du continent européen et de ses habitants, que les responsables occidentaux contraignent à financer ces ambitions de leurs propres poches".

La Russie, qui a lancé une invasion de grande ampleur en Ukraine en février 2022, affirme avoir été contrainte d'intervenir pour empêcher l'Ukraine d'être absorbée par l'OTAN et utilisée comme base de lancement contre le territoire russe et martèle qu'elle n'acceptera jamais le stationnement de forces occidentales en Ukraine.

L'Ukraine et ses alliés accusent Moscou de mener une guerre impérialiste visant à s'emparer du territoire de son voisin, dont elle contrôle aujourd'hui près de 20%. Ils jugent que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité fermes dans tout accord de paix afin d'empêcher une nouvelle invasion russe.

Les États-Unis ont exclu d'envoyer leurs propres troupes en Ukraine, mais leur envoyé spécial Steve Witkoff a déclaré lors de la réunion de mardi à Paris que le président Donald Trump "soutient fortement" des protocoles de sécurité destinés à dissuader de futures attaques contre l'Ukraine.

