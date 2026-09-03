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Ukraine-Des émissaires US attendus dans les prochains jours, dit Zelensky
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 19:36
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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que les émissaires américains impliqués dans les négociations de paix chapeautées par Washington pour tenter de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie devraient effectuer sous peu des visites à Kyiv et à Moscou.

"Il y a des dates préliminaires", a déclaré le dirigeant ukrainien lors d'une allocution vidéo quotidienne. "Nous nous attendons à voir ici à Kyiv des représentants du président américain" Donald Trump, a-t-il ajouté. "Il y aura une réunion avec eux à Moscou et à Kyiv. Nous nous attendons à une rencontre avec eux dans les prochains jours. C'est très important."

Volodimir Zelensky s'est entretenu plus tôt cette semaine avec Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires de Donald Trump, alors que la Russie a intensifié ces derniers jours ses bombardements contre Kyiv et les environs de la capitale ukrainienne.

(Ron Popeski; version française Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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