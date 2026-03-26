Ukraine-Des attaques russes font deux morts à Kharkiv

Des attaques russes ont fait deux morts dans la ville de Kharkiv et sa région, dans le nord-est de l'Ukraine, et une frappe contre le port d'Izmaïl, sur le Danube, a endommagé des installations énergétiques, ont dit des responsables.

Les procureurs de l'oblast de Kharkiv ont déclaré qu'une femme était morte après une attaque contre la deuxième ville d'Ukraine, indiquant que neuf personnes avaient en outre été blessées.

Un homme a par ailleurs été tué par un drone dans une zone proche de la frontière, ont-ils indiqué.

Dans la ville portuaire d'Izmaïl, frontalière de la Roumanie dans le sud de l'Ukraine, une attaque a endommagé le port et des installations énergétiques.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)