Ukraine-Démission du directeur de cabinet de Zelensky, visé par des perquisitions anticorruption

(Actualisé avec annonce de la démission de Yermak)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi avoir signé le décret validant la démission de son directeur de cabinet Andriy Yermak, après que ce dernier eut été visé par des perquisitions de la part des autorités anticorruption ukrainiennes.

Principal négociateur ukrainien dans les pourparlers de paix en cours, Andriy Yermak avait indiqué sur Telegram qu'il coopérait pleinement avec les autorités.

Le président ukrainien a déclaré qu'il se pencherait sur la succession de son directeur de cabinet samedi.

"La Russie veut vraiment que l'Ukraine fasse des erreurs", a déclaré Volodimir Zelensky dans une allocution télévisée.

"Il n'y aura pas d'erreurs de notre part. Notre travail continue."

Dans un communiqué conjoint, le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO) avaient précisé vendredi matin que les perquisitions étaient "autorisées" et liées à une enquête non spécifiée.

"NABU et SAPO mènent des actions d'enquête (perquisitions) chez le chef du Bureau du président de l'Ukraine", ont-ils déclaré. "Les actions d'enquête sont autorisées et sont menées dans le cadre d'une investigation."

Les deux agences ont lancé début novembre une vaste enquête sur un système présumé de rétrocommissions de 100 millions de dollars au sein de la société nationale d'énergie atomique, impliquant d'anciens hauts responsables et un ex-partenaire commercial de Volodimir Zelensky.

Cette affaire entache l'image du chef de l'Etat, qui s'était fait le champion de la lutte anti-corruption, à un moment où il poursuit sa quête d'appuis financiers et militaires en Europe contre l'assaillant russe.

Le cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président. Le désormais président ukrainien a imposé des sanctions financières contre Minditch et le studio lui a retiré toute prérogative.

Andriy Yermak n'a pas été désigné comme suspect dans ce dossier, mais des députés d'opposition et certains membres du parti présidentiel avaient réclamé son départ.

Ces perquisitions, susceptibles d'attiser les tensions entre Volodimir Zelensky et ses adversaires politiques, interviennent alors que Kyiv subit des pressions pour accepter un accord de paix soutenu par les États-Unis dans sa guerre contre la Russie.

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame et Sophie Louet, Zhifan Liu)