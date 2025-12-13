 Aller au contenu principal
Ukraine-Coupures d'électricité massives à Odessa après une attaque russe
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 11:06

La ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, ainsi que sa région, ont subi d'importantes coupures d'électricité samedi à la suite d'une attaque russe de grande ampleur menée dans la nuit contre le réseau électrique de l'Ukraine.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que Moscou avait attaqué l'Ukraine avec plus de 450 drones et 30 missiles.

"Le gros de l'attaque a porté sur notre système énergétique, dans le sud et la région d'Odessa", a-t-il écrit sur Telegram, ajoutant que des milliers de familles dans sept régions d'Ukraine étaient privées d'électricité.

La Russie a régulièrement bombardé le système énergétique de l'Ukraine depuis l'invasion du pays qu'elle déclenché en 2022, provoquant de longues pannes quotidiennes.

L'opérateur du réseau électrique ukrainien a déclaré qu'un "nombre important" de foyers étaient privés d'électricité dans les régions méridionales d'Odessa et de Mykolaïv, tandis que la partie ukrainienne de la région de Kherson, située sur la ligne de front, subissait une coupure intégrale.

Par ailleurs, en Russie, deux personnes ont été tuées dans la nuit lors d'une attaque de drone ukrainien contre la ville de Saratov, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Roman Busargin.

Dans une déclaration sur Telegram, il a ajouté que cette attaque contre un immeuble d'habitation avait aussi fait plusieurs blessés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 41 drones au cours de la nuit, parmi lesquels 28 au-dessus de la région de Saratov, dont la raffinerie de pétrole et une importante base aérienne située à proximité sont régulièrement ciblées par Kyiv.

(Rédigé par Max Hunder à Kyiv et Felix Light à Moscou, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

