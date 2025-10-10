Ukraine-Coupures d'électricité dans neuf régions dont Kyiv après une vaste attaque russe

par Anastasiia Malenko et Vladyslav Smilianets

Les forces russes ont frappé des infrastructures énergétiques ukrainiennes lors d'une attaque d'envergure menée dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant des coupures d'électricité dans neuf régions dont la capitale Kyiv, ont déclaré vendredi des responsables ukrainiens.

Au moins une personne a été tuée, un enfant de sept ans dans le sud-ouest du pays, et au moins 20 autres ont été blessées dans la dernière attaque russe visant les installations énergétiques de l'Ukraine à l'approche de l'hiver.

"Ce sont précisément les infrastructures civiles et énergétiques qui constituent la principale cible des frappes russes à l'approche de la saison de chauffage", a déclaré le président Volodimir Zelensky sur le réseau X.

"Ce qu'il faut, ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais une action décisive – de la part des États-Unis, de l'Europe et du G7 – pour fournir des systèmes de défense aérienne et appliquer les sanctions", a-t-il ajouté, appelant à un soutien accru des alliés de Kyiv.

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a déclaré que la dernière attaque russe figurait parmi les plus violentes menées à l'encontre des infrastructures énergétiques et fait état d'importants dégâts.

Vendredi matin, environ 28.000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans la région de Kyiv, a déclaré le gouverneur régional Mykola Kalashnyk.

L'attaque a également endommagé les infrastructures énergétiques dans la région centrale de Poltava, où environ 17.000 usagers se sont retrouvés sans électricité, ont indiqué des responsables régionaux.

Pour de nombreux habitants de la capitale ukrainienne, la journée de vendredi a commencé avec des coupures de courant, des perturbations dans l'approvisionnement en eau et des retards dans les transports.

"Nous n'avions ni électricité ni eau quand j'ai quitté mon domicile. Je ne peux pas aller au travail car le métro ne fonctionne pas et les bus débordent", a déclaré Anatolii, un étudiant de 23 ans, à Reuters.

"J'espère que tout ira pour le mieux, mais je ne sais même pas comment atteindre l'autre rive (du fleuve Dniepr qui traverse Kyiv)", a ajouté l'étudiant, après avoir passé la nuit dans son couloir à cause de fortes détonations.

L'entreprise énergétique privée ukrainienne DTEK a déclaré que l'une de ses centrales thermiques avait subi des dommages importants lors de l'attaque, mais n'a pas fourni plus de détails dans l'immédiat.

Le gouvernement a déclaré s'attendre à ce que l'approvisionnement en eau de la capitale soit rétabli d'ici la fin de la journée de vendredi.

(Reportage de Vladyslav Smilianets, Anastasiia Malenko, Gleb Garanich et Ron Popeski ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)