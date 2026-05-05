Ukraine-Cinq morts lors d'attaques russes contre des installations gazières

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Des attaques de missiles et drones russes contre des installations gazières dans les régions de Kharkiv et Poltava, dans l'est de l'Ukraine, ont fait cinq morts et 37 blessés dans la nuit de lundi à mardi, rapportent les autorités.

Le président Volodimir Zelensky a condamné le "cynisme total" de la Russie, dont le président Vladimir Poutine a proclamé un cessez-le-feu pour les festivités du 9-Mai. "La Russie pourrait cesser le feu à tout moment, et cela ferait cesser la guerre et nos ripostes", a-t-il dit sur X.

"Des incendies se sont déclarés sur des sites de production de gaz dans les régions de Poltava et Kharkiv", a déclaré le directeur général de l'entreprise publique Naftogaz, Serhiy ​Koretskyi, faisant état de la mort de trois employés de la compagnie et deux secouristes sur les deux installations.

"Nous avons subi des dommages conséquents et des pertes de production. C'était une attaque combinée impliquant des drones et des missiles balistiques", a-t-il ajouté.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 11 missiles balistiques et 164 drones sur l'Ukraine depuis 18h00 (15h00 GMT) lundi. Un missile et 149 drones ont été abattus ou neutralisés mais huit missiles et 14 drones ont frappé en 14 endroits, a-t-elle dit.

Le district de Poltava a été touché en deux endroits par des frappes directes et des chutes de débris, a déclaré le gouverneur régional Vitalii Diakivnytch sur Telegram.

Une entreprise industrielle a été endommagée, ce qui a privé de gaz près de 3.500 foyers. Des infrastructures ferroviaires ont également été ciblées.

Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Ihor Klymenko, a déclaré que deux secouristes avaient été tués par un tir de missile alors que les services d'urgence commençaient à lutter contre un vaste incendie sur l'une des installations gazières.

Vingt-trois secouristes ont été blessés, a-t-il dit, dénonçant des "attaques délibérées contre ceux qui sauvent des vies".

En Russie, un incendie s'est déclaré dans une zone industrielle de la ville de Kirichi après des attaques de drones ukrainiens dans l'oblast de Leningrad, selon le gouverneur local.

"La principale cible de l'ennemi était la raffinerie (KINEF)", a déclaré Alexander Drozdenko, ajoutant qu'aucune victime n'était signalée et que le feu avait été maîtrisé.

Selon le ministère russe de la Défense, 289 drones ukrainiens ont été abattus au total en Russie par la défense aérienne au cours de la nuit.

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benjamin Mallet)