Ukraine-Cinq morts dans une frappe russe contre un train, Zelensky dénonce du "terrorisme"
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:57

Une attaque au drone menée par la Russie contre un train de voyageurs dans le nord-est de l'Ukraine a tué cinq personnes, ont déclaré mardi des procureurs, tandis que le président ukrainien Volodimir Zelensky a dénoncé du terrorisme.

Des fragments de cinq cadavres ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque, à proximité d'un village dans la région de Kharkiv, ont dit les procureurs. Le train, parti de Chop, à proximité des frontières avec la Hongrie et la Slovaquie, devait se rendre à Barvinkove.

Le train transportait plus de 200 passagers. Dix-huit d'entre eux se trouvaient dans le wagon atteint par le drone russe, a déclaré Volodimir Zelensky.

"Dans n'importe quel pays, une frappe de drone contre un train civil serait considéré d'une seule manière: comme purement du terrorisme", a écrit le président ukrainien sur la messagerie Telegram. "Il n'y a pas et ne peut pas avoir un quelconque objectif militaire là-dedans", a-t-il ajouté.

(Dan Peleschuk; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
    silence assourdissant des trolls, qui se terrent la queue basse en cherchant désespérément quelque chose à dire pour faire oublier que les russes ne savent que semer la mort

