Ukraine-Bombardements massifs russes sur le réseau énergétique

(Actualisé avec Zelensky)

La Russie a lancé samedi une nouvelle attaque d'envergure contre le système énergétique ukrainien aux premières heures du jour, secouant la capitale Kyiv et privant 1,2 million de sites d’électricité dans l'ensemble du pays.

Près de 6.000 immeubles de la capitale se sont retrouvés sans chauffage samedi matin, alors que les températures avoisinaient -10 degrés. De nombreux appartements étaient déjà privés de chauffage après de précédentes frappes.

Moscou a mené ces attaques alors que des discussions trilatérales parrainées par les États-Unis entre la Russie et l’Ukraine entraient dans leur deuxième journée aux Émirats arabes unis, sans signe de compromis vendredi.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’une personne avait été tuée dans la capitale et que quatre autres avaient été blessées, dont trois hospitalisées, tandis que 19 personnes, dont un enfant, ont été blessées dans la deuxième ville du pays, Kharkiv.

La Russie, qui pilonne le réseau électrique ukrainien depuis le lancement de son invasion à grande échelle en 2022, mène cet hiver sa campagne de bombardements la plus intense contre les installations énergétiques, laissant des habitants dans tout le pays avec seulement quelques heures d’électricité par jour, et pour certains sans chauffage ni eau.

Plus de 800.000 foyers à Kyiv et 400.000 autres dans la région septentrionale de Tchernihiv se sont retrouvés sans électricité après les dernières frappes, a déclaré le vice-Premier ministre Oleksiy Kouleba.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé que la Russie avait lancé 375 drones et 21 missiles, dont deux missiles balistiques Tsirkon rarement utilisés, lors de l’attaque nocturne.

Le ciel au-dessus de Kyiv a été illuminé par des éclairs orangés tandis que les défenses aériennes ouvraient le feu sur les missiles et drones visant la capitale, des détonations puissantes résonnant entre les immeubles élevés de la ville.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkachenko, a fait état de frappes dans au moins quatre districts. Un établissement médical figure parmi les bâtiments endommagés.

Avant samedi, Kyiv avait déjà subi deux attaques nocturnes massives depuis le Nouvel An, qui avaient privé de courant et de chauffage des centaines d’immeubles résidentiels.

Les équipes de secours s’employaient toujours à rétablir les services après ces frappes, et Vitali Klitschko a précisé que de nombreux bâtiments privés de chauffage samedi venaient tout juste de le retrouver.

À Kharkiv, cible fréquente située à environ 29 kilomètres de la frontière russe et bien plus proche des lignes de front orientales, le maire Ihor Terekhov a déclaré que 25 drones avaient frappé plusieurs quartiers.

Sur Telegram, Ihor Terekhov a précisé que les drones avaient touché un dortoir accueillant des personnes déplacées ainsi que deux établissements médicaux, dont une maternité.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)