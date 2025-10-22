Ukraine-Au moins six morts dans des frappes russes, le sommet Trump-Poutine s'éloigne

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions)

par Pavel Polityuk

Des attaques de drones et de missiles russes ont tué au moins six personnes, dont deux enfants, provoquant une panne d'électricité à l'échelle nationale, ont rapporté mercredi des responsables ukrainiens, alors que les perspectives d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'éloignent, Moscou refusant un cessez-le-feu immédiat.

Mardi, la Maison blanche a déclaré qu'aucune rencontre n'était prévue "dans un futur proche" entre les présidents américain et russe après que la Russie a rejeté les appels à un cessez-le-feu immédiat.

"L'Ukraine a accepté depuis longtemps la proposition américaine de cessez-le-feu alors que Moscou fait tout pour que les massacres continuent", a déclaré le chef d'état-major ukrainien Andriy Yermak sur Telegram, après les attaques russes de la nuit.

"Cela signifie que les actions collectives contre Poutine sont en ce moment insuffisantes, et nous devons tous ensemble le forcer à arrêter de tuer notre peuple."

Deux personnes ont été tuées dans les attaques à Kyiv, alors que quatre autres, dont deux enfants, sont mortes dans des attaques dans les environs de la capitale ukrainienne, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens.

"Toute la nuit, les ennemis ont frappé les infrastructures énergétiques", a déclaré Svitlana Hrynchuk, ministre de l'Energie, sans donner plus de détails.

Les attaques russes ont été menées par drones et missiles et ont duré une grande partie de la nuit et étaient toujours en cours dans la matinée, selon des responsables ukrainiens.

La Russie n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le ministère ukrainien de l'Energie a également rapporté des coupures de courant dans la plupart du territoire ukrainien, conséquence des attaques russes sur son réseau énergétique.

Dans la région centrale de Poltava, des sites gazier et pétrolier ont été endommagés par des attaques russes, a fait savoir le gouverneur local.

Depuis le début du conflit, la Russie vise fréquemment les sites énergétiques de l'Ukraine.

Dans la région de Zaporijjia (sud-est), cible de bombardements continus russes, 13 personnes ont été blessées dans les attaques de la nuit, selon le gouverneur Ivan Fedorov.

(Pavel Polityuk et Sergiy Karazy à Kiev et de Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)