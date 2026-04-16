Ukraine-Attaques de missiles russe contre Kyiv, des blessés

Les forces russes ont attaqué la capitale ukrainienne avec des missiles tôt jeudi, faisant des blessés et provoquant des incendies, ont déclaré des responsables locaux.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Tymour Tkachenko, a déclaré sur Telegram qu'au moins quatre personnes avaient été blessées.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a dit qu'un missile avait frappé le sixième étage d'un immeuble du quartier historique de Podil.

Il a fait savoir qu'un important incendie s'était en outre déclaré dans le quartier d'Obolon, au nord du centre-ville, et que quatre membres du personnel médical avaient été blessés, alors que des débris sont tombés dans plusieurs endroits de la ville.

Des attaques russes ont par ailleurs provoqué d'importants incendies dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, faisant cinq blessés, a déclaré le gouverneur de la région, Oleksandr Ganja. Des images publiées en ligne montraient des immeubles en flammes.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)