Ukraine-Attaques de drones russes sur plusieurs villes, dont Kharkiv, au moins trois morts

(Actualisé avec nouveau bilan, autres attaques)

- Des attaques de drones russes ont fait au moins trois morts vendredi en Ukraine, deux à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et un dans la région de Volyn (nord-ouest), ont rapporté les autorités.

Trois secteurs de Kharkiv ont été bombardés, a déclaré le gouverneur de l'oblast, Oleh Syniehoubov, qui avait fait état de trois morts dans un premier temps. Les attaques ont fait également 12 blessés.

Dans l'oblast de Volyn, limitrophe de la Pologne, une frappe de drone sur une usine de conditionnement alimentaire a fait un mort et huit blessés, a rapporté le gouverneur Roman Romaniouk.

Le réseau électrique a également été ciblé dans la région où quelque 370.000 foyers ont été privés de courant. Roman Romaniouk a précisé que le courant avait été rétabli en fin de matinée pour environ 100.000 usagers.

La capitale de l'oblast de Volyn, Loutsk, est également touchée. Selon le maire Andriy Razoumovsky, qui s'exprime sur Facebook, les difficultés d'alimentation pourraient durer au moins 24 heures.

Les attaques russes ont également visé deux centres commerciaux - un à Soumy (nord) et un dans l'oblast voisin de Rivne, selon les autorités.

On ignore si l'attaque a fait des victimes à Soumy, mais des photos des services de secours montrent des traces de sang sur le sol du centre commercial. A Rivne, sept personnes ont été blessées, a précisé le gouverneur Oleksandr Koval.

(Reportage Lina Golovnya, Max Hunder, Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)