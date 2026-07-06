Ukraine-Attaque russe contre Kyiv, trois morts - autorités locales

La capitale ukrainienne Kyiv a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par des missiles et des drones russes, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, indiquant qu'au moins trois personnes ont été tuées tandis que des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments ont touchés.

Tymour Tkachenko a écrit sur la messagerie Telegram qu'au moins sept personnes ont également été blessées. Quatre immeubles résidentiels ont été endommagés dans le quartier de Podilsky, a-t-il ajouté.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré via Telegram que des équipes de secours s'affairaient pour venir en aide aux habitants d'immeubles atteints par les drones et missiles russes.

Des journalistes de Reuters ont entendu des séries d'explosions à Kyiv et autour de la capitale ukrainienne.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait averti dimanche du risque d'une attaque russe imminente.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)