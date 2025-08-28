Ukraine-Attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv

(Actualisé avec nouveau bilan, convocation des ambassadeurs russes à Bruxelles et Londres)

La Russie a lancé au cours de la nuit une attaque massive de drones et de missiles contre Kyiv, faisant au moins 18 morts, dont quatre enfants, et endommageant des immeubles résidentiels dans sept quartiers différents, ont déclaré jeudi les autorités ukrainiennes.

Les frappes ont également endommagé les locaux de la mission de l'Union européenne (UE) et ceux du British Council dans la capitale, poussant Bruxelles et Londres à convoquer les ambassadeurs russes concernés. Aucune victime n'a été signalée sur ces deux sites.

Volodimir Zelensky a déclaré que cette attaque illustrait aux yeux du monde entier l'attitude de la Russie face aux efforts diplomatiques menés par le président américain Donald Trump pour tenter de mettre fin à la guerre.

"La Russie choisit la balistique plutôt que la table de négociation", a écrit le président ukrainien sur X, appelant encore une fois à de nouvelles sanctions internationales contre Moscou. "Elle choisit de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre."

Vitali Klitschko, maire de la capitale ukrainienne, a fait état de 38 blessés, alors que les recherches de victimes se poursuivaient dans les décombres des bâtiments endommagés et que les pompiers s'efforçaient d'éteindre les incendies déclenchés par cette attaque aérienne.

Le président français Emmanuel Macron a condamné "avec la plus grande fermeté ces attaques insensées d’une grande cruauté".

"Soutien total au peuple ukrainien, compassion profonde pour toutes les familles endeuillées", a-t-il ajouté sur le réseau social X.

L'Union européenne a déclaré que le bâtiment accueillant sa mission à Kyiv faisait partie des immeubles endommagés.

"Horrifié par une nouvelle nuit d'attaques meurtrières à la roquette russe contre l'Ukraine", a écrit le président du Conseil européen, Antonio Costa, sur les réseaux sociaux.

"Mes pensées vont aux victimes ukrainiennes ainsi qu'au personnel de (la délégation européenne) dont le bâtiment a été endommagé lors de cette frappe délibérée de la Russie. L'UE ne se laissera pas intimider", a-t-il ajouté.

"L'UE imposera bientôt de nouvelles sanctions contre la Russie et fait progresser les travaux sur les avoirs russes gelés pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine", a indiqué de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen.

Les attaques ont également endommagé le bâtiment du British Council dans la capitale ukrainienne, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer sur X, dénonçant le sabotage des espoirs de paix par Poutine.

"Le bain de sang doit cesser", a-t-il ajouté.

"CIBLAGE SYSTÉMATIQUE D'IMMEUBLES RÉSIDENTIELS"

Des explosions ont illuminé le ciel nocturne de la capitale ukrainienne durant l'alerte aérienne, qui a duré neuf heures. Des colonnes de fumée se sont élevées de divers quartiers, accompagnées du bourdonnement de drones.

Dans tout le pays, les attaques russes ont frappé 13 sites, a fait savoir l'armée ukrainienne. L'opérateur national du réseau électrique Ukrenergo a indiqué que des installations énergétiques avaient été touchées, ce qui a entraîné des coupures de courant locales.

Une attaque a endommagé un nœud ferroviaire dans la région de Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine, où les autorités ont indiqué qu'une frappe sur des infrastructures critiques avait privé d'électricité 60.000 habitants.

L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 563 des 598 drones et 26 des 31 missiles tirés par la Russie. Treize endroits différents de Kyiv ont été frappés et des débris sont tombés en 26 lieux.

"Des frappes combinées, en provenance de différentes directions. Et le ciblage systématique d'immeubles résidentiels ordinaires", a dit Tymour Tkachenko, chef de l'administration militaire de la ville, sur la messagerie Telegram, dénonçant le "style typique" des attaques russes.

La Russie dément prendre des civils pour cible depuis le déclenchement en février 2022 de son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part déclaré jeudi que ses systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté et détruit au cours de la nuit 102 drones ukrainiens tirés en direction d'au moins sept régions différentes de Russie.

Le commandement des forces de drones ukrainiennes a déclaré que les raffineries pétrolières d'Afipski et Kouibichevski avaient notamment été ciblées au cours de cette attaque.

(Rédigé par Anastasiia Malenko à Kyiv et Ron Popeski; version française Jean Terzian, Bertrand Boucey et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse et Augustin Turpin)