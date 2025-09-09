Ukraine : 24 personnes rassemblées pour toucher leur retraite tuées dans une frappe russe

Photo prise et publiée le 9 septembre 2025 par le Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres ukrainiennes montrant du personnel médical transportant un habitant du village de Iarova, blessé lors d'une frappe aérienne russe ( Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres d'Ukraine / Roman Chop )

Un bombardement russe a causé mardi la mort d'au moins 24 personnes qui attendaient le versement de leurs pensions de retraite dans un village proche du front de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités.

Le même jour, l'Allemagne a annoncé lancer un programme de 300 millions d'euros visant à doter l'armée ukrainienne de "plusieurs milliers de drones de longue portée".

Devant être fabriqués par l'industrie de défense de l'Ukraine, ils sont destinés à des "frappes en profondeur" contre la "machinerie de guerre russe", a expliqué le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, présent à Londres pour une réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.

"Les Russes ont largué une bombe aérienne guidée sur le centre du village" de Iarova, où "une file de civils" s'était formée pour percevoir le montant de leurs retraites, a écrit sur Telegram le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Au moins 24 personnes ont été tuées et 19 autres blessées, a déclaré son ministère.

Iarova, qui comptait environ 1.800 habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle déclenchée en février 2022, est situé à moins de dix kilomètres du front.

- Appel à "une réponse appropriée" -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo montrant des corps jonchant le sol, près d'une camionnette très endommagée de la poste publique ukrainienne, Ukrpochta.

La poste utilise notamment ce type de véhicules pour distribuer les pensions de retraite dans des zones rurales.

Cette attaque a visé des "civils ordinaires", a souligné le chef de l'Etat ukrainien.

"De telles frappes russes ne doivent pas être laissées sans une réponse appropriée", a-t-il dit, exhortant notamment l'Europe et les Etats-Unis à réagir.

Photo prise et publiée par le ministère de l'Intérieur ukrainien le 9 septembre 2025 montrant un policier ukrainien sur le site d'une frappe aérienne russe dans le village de Iarova, dans la région de Donetsk ( Ministère ukrainien de l'Intérieur / Handout )

La région de Donetsk forme avec celle, voisine, de Lougansk le Donbass, un bassin industriel limitrophe de la Russie et dont la conquête totale est une priorité pour le Kremlin.

C'est une des quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, en plus de la péninsule de Crimée annexée en 2014.

- Enquête pour crime de guerre -

Le parquet général ukrainien a annoncé avoir ouvert une enquête pour crime de guerre.

Au moins 13 corps, placés dans des sacs mortuaires noirs, ont été acheminés vers une morgue de la région de Donetsk, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

A l'intérieur du bâtiment, des proches endeuillés tentent de se consoler, tandis que d'autres quittent le bâtiment en pleurs.

Photo prise et publiée par le Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres d'Ukraine, le 9 septembre 2025, montrant des habitants du village de Iarova, blessés lors d'une frappe aérienne russe, dans un hôpital dans un lieu tenu secret ( Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres d'Ukraine / Roman Chop )

Une postière a été blessée et hospitalisée, a dit à l'AFP le directeur de la branche d'Ukrpochta dans cette région, Maksym Soutkovy.

En Ukraine, la poste distribue les retraites à plus de deux millions de personnes.

Les postiers peuvent être chargés de procéder au paiement des retraites dans la campagne, y compris dans les zones près du front, où les services publics et les banques ont dû fermer face au danger.

La distribution peut être organisée par groupes dans une rue du village, par souci d'efficacité par rapport à un passage maison par maison.

L'arrivée du postier, qui n'est généralement pas quotidienne, est souvent très attendue par la population, selon des journalistes de l'AFP.

- Attaques sur les zones civiles -

En plus de la distribution des retraites, des lettres et des colis, les employés de la poste vendent nourriture et produits de première nécessité dans ces localités où les magasins sont rares.

La région industrielle de Donetsk est la zone où les combats entre les forces russes et ukrainiennes sont les plus intenses.

Les troupes russes en occupent à ce jour environ 79%, selon une analyse de l'AFP.

Photo prise et publiée par le Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres d'Ukraine, le 9 septembre 2025, montrant des habitants du village de Iarova, blessés lors d'une frappe aérienne russe, dans un hôpital dans un lieu tenu secret ( Premier Centre de soutien à l'information et à la communication des forces terrestres d'Ukraine / Roman Chop )

Le président Zelensky a affirmé fin août que "jusqu'à 100.000" soldats russes étaient concentrés près de Pokrovsk, une ville clé de cette région, tandis que les initiatives internationales en faveur de la paix semblent dans l'impasse.

Depuis le début de l'invasion, les zones d'habitation ukrainiennes sont régulièrement bombardées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Ukraine a subi la plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de la guerre, qui a fait au moins cinq morts - dont une jeune femme et son bébé à Kiev - et a touché pour la première fois le siège du gouvernement.

L'attaque sur Iarova rappelle une frappe russe qui avait tué plus de cinquante personnes qui s'étaient réunies pour participer à une cérémonie funéraire dans le village de Groza, en octobre 2023.