UE-Le surplus commercial chute de 60% en février, recul des exportations vers les USA

Le surplus commercial de l’Union européenne avec le reste du monde a chuté de 60% en février, les exportations vers les États-Unis ayant reculé de plus d’un quart, les droits de douane américains de 15% s’appliquant largement aux produits européens.

Les exportations de l'UE ont diminué de 9,3% en février par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont reculé de 3,5%, a annoncé vendredi l'office statistique de l'UE, Eurostat.

La plus forte baisse des exportations a été enregistrée vers les États-Unis, avec une chute de 26,4%, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 3,2%. Les exportations de l'UE vers la Chine ont également baissé.

Un an plus tôt, les exportateurs européens avaient anticipé leurs expéditions vers les États-Unis afin d’éviter les droits de douane annoncés par le président Donald Trump, ce qui avait gonflé les chiffres des exportations au début de 2025 et explique potentiellement la forte baisse observée en février.

En février 2025, les exportations vers les États-Unis avaient augmenté de 22,4% en glissement annuel.

Le 20 février, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane généralisés imposés par Donald Trump, qui avaient été adoptés en vertu de la loi sur les urgences économiques nationales. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont toutefois instauré de nouveaux prélèvements temporaires sur les importations mondiales et prévoient de réintroduire des droits de douane similaires à ceux convenus avec l'UE l’année dernière.

(Philip Blenkinsop, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)