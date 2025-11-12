UE : l'Italie, l'Espagne, la Grèce et Chypre bénéficieront du plan d'aide à la répartition des migrants

Après avoir été secourus en mer, des migrants sont transportés vers le port de Palerme (Sicile), le 17 septembre 2020. ( AFP / ALESSANDRO FUCARINI )

Pour soulager la "pression migratoire" sur ces quatre pays, la Commission européenne a décidé ce mardi de répartir 30.000 migrants entre les autres Etats européens. Ces derniers pourront choisir de les accueillir ou de verser une aide financière de 20.000 euros par personne.

Cette annonce va ouvrir des négociations délicates entre les 27 États membres de l'Union européenne (UE), dont nombre d'entre eux se montrent réticents à l'idée d'en accueillir.

L'UE a adopté en 2024 une réforme de sa politique sur la migration et l'asile, qui va bientôt entrer en vigueur. L'élément clé est un nouveau système de "solidarité" visant à aider les pays méditerranéens considérés par Bruxelles comme étant sous "pression migratoire .

Les autres pays devront soit accueillir une partie des demandeurs d'asile en provenance de ces pays, soit leur verser une aide financière de 20.000 euros par migrant.

Les États membres ont cherché à influencer la décision de la Commission, ce qui a retardé son annonce d'un mois.

Chaque année, 30.000 migrants devront être "relocalisés"

"La Grèce et Chypre subissent une forte pression migratoire du fait du niveau disproportionné des arrivées au cours de l'année écoulée", a déclaré mardi 11 novembre la Commission dans un communiqué.

"L'Espagne et l'Italie subissent également une forte pression migratoire du fait d'un nombre disproportionné d'arrivées à la suite d'opérations de sauvetage et de recherche en mer durant la même période", a-t-elle ajouté.

Cette annonce servira de base aux négociations entre États membres sur le nombre supplémentaire de demandeurs d'asile que chacun est disposé à accueillir, ou le montant de l'aide financière qu'il est prêt à apporter . Certains pays ont déjà assuré qu'ils n'accueilleraient personne dans le cadre de ce dispositif et qu'ils se limiteraient à verser de l'argent.

Au moins 30.000 migrants devront être "relocalisés" chaque année dans le cadre du nouveau système . Le nombre définitif reste à déterminer, et la décision de qui ira où doit être prise d'ici fin décembre.