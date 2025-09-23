UE et OMS contestent le lien établi par Trump entre paracétamol et autisme

Les agences sanitaires de l'Union européenne et britannique ont confirmé mardi que la prise de paracétamol pendant la grossesse ne comportait pas de risque, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé "incohérent" le lien établi lundi par le président américain Donald Trump entre cet antalgique et l'autisme sans preuve scientifique à l'appui.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mardi qu'il n'existait à ce jour aucun nouvel élément justifiant une modification de ses recommandations concernant l'utilisation du paracétamol, connu sous le nom de Tylenol aux États-Unis, pendant la grossesse.

"Les éléments disponibles n'ont révélé aucun lien entre l'utilisation du paracétamol pendant la grossesse et l'autisme", dit-elle dans un communiqué envoyé à Reuters.

L'EMA réitère par conséquent sa recommandation d'utilisation de cet antalgique pendant la grossesse en cas de besoin, mais à la dose et à la fréquence efficaces les plus faibles.

L'autorité britannique de réglementation sanitaire a rendu un avis similaire, jugeant le paracétamol sans danger.

"Les preuves restent incohérentes", a déclaré le porte-parole de l'OMS, Tarik Jašarević, au sujet des affirmations de Donald Trump et de son secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy sur un éventuel lien entre paracétamol et autisme.

Le porte-parole a évoqué pendant une conférence de presse à Genève des études qui avaient soulevé l'hypothèse d'un lien, sans que celui-ci ait été confirmé par des recherches ultérieures, et mis en garde dans ce contexte contre toute "conclusion hâtive".

Lors d'une conférence de presse d'un style très inhabituel à la Maison Blanche lundi, Donald Trump a donné des conseils médicaux aux femmes enceintes et aux parents de jeunes enfants, leur répétant à plusieurs reprises de ne pas utiliser ni administrer d'analgésiques et suggérant de ne pas administrer les vaccins courants simultanément ou trop tôt dans la vie d'un enfant.

Ces conseils vont à l'encontre de ceux des associations médicales, qui ont cité des données issues de nombreuses études montrant que l'acétaminophène, le principe actif du Tylenol, joue un rôle bénéfique pour la santé des femmes enceintes.

(Maggie Fick et Emma Farge, rédigé par Adam Jourdan ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)