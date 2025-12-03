 Aller au contenu principal
UE-Accord sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici à 2027
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 05:05

Le Conseil européen a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec le Parlement européen sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici 2027.

L'accord comprendra une interdiction juridiquement contraignante et progressive des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz acheminé par gazoduc, avec une interdiction totale à partir de la fin de l'année 2026 et de l'automne 2027, respectivement.

En octobre, la Russie représentait 12% des importations de gaz de l'UE, contre 45% avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. La Hongrie, la France et la Belgique figurent parmi les pays qui reçoivent encore du gaz russe.

(Angela Christy; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
