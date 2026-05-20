UE-Accord provisoire pour réduire les droits de douane sur les importations US et éviter la hausse décidée par Trump

L'Union européenne est parvenue mercredi à un accord provisoire concernant la suppression des droits de douane sur les produits américains, afin de se conformer à l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis l'année dernière et d'écarter la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane nettement plus élevés.

Aux termes de l'accord conclu en juillet dernier, l'UE a accepté de supprimer les droits de douanes sur les produits industriels américains et d'accorder un accès préférentiel aux produits agricoles et halieutiques américains. En échange, les Etats-Unis devaient imposer des droits de douane de 15% sur la plupart des produits de l'UE.

Près de 10 mois plus tard, le Parlement européen et le Conseil de l'UE, l'organe représentant les gouvernements du bloc, se sont accordés sur un texte législatif, ouvrant la voie à l'entrée en vigueur des réductions de droits de douane de l'UE.

"Je suis fière d'annoncer que l'Europe a évité une escalade préjudiciable des tensions commerciales et a protégé les entreprises européennes, les investissements et des millions d'emplois de part et d'autre de l'Atlantique", a dit Zeljana Zovko, principale négociatrice du Parti populaire européen (PPE) pour cet accord, sur le réseau social X.

"L'accord devrait fournir un cadre plus stable pour les relations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis tout en laissant de la place à des discussions supplémentaires sur des questions qui restent en suspens, notamment dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium", a dit le PPE.

Le président américain Donald Trump a donné à l'UE jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial conclu entre les deux parties, faute de quoi les droits de douane américains augmenteraient.

Le bloc devra désormais respecter cette date butoir, le vote final d'approbation au Parlement européen étant prévu pour la mi-juin.

(Philip Blenkinsop, Chandni Shah, Mrinmay Dey et Chris Thomas; version française Camille Raynaud)