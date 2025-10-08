 Aller au contenu principal
Typhon Matmo: des crues record dans le nord du Vietnam font au moins huit morts
information fournie par AFP 08/10/2025 à 14:44

Vue aérienne de sauveteurs se déplaçant en bateau dans une rue inondée après les fortes pluies causées par le typhon Matmo dans la ville de Thai Nguyen, au Vietnam, le 8 octobre 2025 ( AFP / STR )

Des crues record submergent mercredi les rues de plusieurs provinces du Vietnam où au moins huit personnes ont trouvé la mort cette semaine, selon le gouvernement.

Le ministère de l'Environnement a déclaré mercredi que huit personnes avaient trouvé la mort lors de violentes crues et de glissements de terrain dans les montagnes du nord depuis lundi. Cinq autres personnes sont portées disparues.

Ces crues sont causées par les fortes pluies du typhon Matmo qui a durement frappé le nord du Vietnam avant de faiblir lundi.

La semaine précédente, le passage du typhon Bualoi avait déjà provoqué des inondations et fait au moins 56 morts dans le pays, et provoqué plus de 710 millions de dollars de dommages.

Selon les médias d'Etat mercredi, trois fleuves du nord du pays sont montés à leurs plus hauts niveaux depuis près de 40 ans.

Les fleuves Bang, Thuong et Trung ont dépassé mardi soir et mercredi des niveaux jamais atteints depuis 1986, a indiqué la télévision d'Etat. Le Trung doit battre de deux mètres son précédent record.

La rivière Bang dans la province de Cao Bang a atteint son niveau maximum mardi à 23 heures locales (16H00 GMT), "dépassant le niveau historique de la crue de 1986 et reculant lentement", selon un bulletin météorologique mercredi matin.

Le bureau météorologique a aussi a indiqué que le niveau de la rivière Cau, qui traverse la ville de Thai Nguyen,, à environ 80 km au nord de la capitale Hanoï, avait dépassé de plus d'un mètre le record de 28,81 mètres enregistré au passage du typhon Yagi en septembre 2024.

Des dizaines de milliers de personnes ont été bloquées chez elles, parfois sans électricité ni provisions. D'autres ont dû fuir devant la montée des eaux submergeant les voitures mais aussi les maisons dans certaines zones de Thai Nguyen.

Vue aérienne des inondations à Thai Nguyen après de fortes pluies causées par le typhon Matmo, le 8 octobre 2025 au Vietnam ( AFP / STR )

- 30.000 militaires mobilisés -

"Je n'ai jamais vu d'inondation aussi terrible depuis ma naissance, il y a 60 ans", a déclaré Nguyen Van Nguyen à l'AFP depuis sa maison de trois étages dont le bas est "complètement submergé", dans la province de Thai Nguyen.

Des habitants dans une rue inondée à Hanoï après de fortes pluies causées par le typhon Matmo, le 7 octobre 2025 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Notre rez-de-chaussée a été complètement inondé. Mes parents et mes cinq enfants sont bloqués, sans avoir assez de nourriture ni d'eau", s'inquiétait Thoan Vu sur les réseaux sociaux, parmi des centaines d'autres messages semblables. "Nous n'avons plus de nouvelles depuis mardi soir. Ils ont besoin d'une aide urgente."

L'armée a déclaré avoir mobilisé 30.000 militaires et des milliers de bateaux pour participer aux opérations de sauvetage et de secours, ainsi que trois hélicoptères pour acheminer quatre tonnes d'eau potable, des nouilles instantanées, des gâteaux secs, du lait et des gilets de sauvetage aux habitants des zones inondées de la province de Lang Son, à la frontière avec la Chine.

Plus de 200 familles de cette province, qui vivaient en aval d'un barrage qui s'est rompu mardi après-midi, ont été évacuées vers des abris, a indiqué le ministère de l'Environnement.

Le barrage fissuré, qui fait partie du réservoir d'une centrale hydroélectrique, a coûté environ 1,9 million de dollars de dommages, a ajouté le ministère dans un communiqué.

"Le réservoir de la petite centrale hydroélectrique a une capacité de quatre millions de mètres cubes d'eau (...) donc, avec les fortes pluies qui s'ajoutent, les communes voisines pourraient être inondées, mais aucune crue éclair n'est prévue", a-t-il déclaré.

Le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde, selon des scientifiques.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

