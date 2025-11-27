 Aller au contenu principal
Tunisie-L'opposante Sonia Dahmani libérée
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 13:33

Les autorités tunisiennes ont libéré jeudi l'avocate et défenseure des droits humains Sonia Dahmani, critique virulente du président Kaïs Saïed qui a passé plus d'un an en prison pour "incitation à un discours de haine", notamment.

Sonia Dahmani, 60 ans, est considérée comme l'une des principales figures de la défense de la liberté en Tunisie. Sa condamnation en octobre 2024 a suscité une vague de solidarité de la part d'avocats et de militants de la société civile, qui ont estimé que l'affaire revêtait une dimension politique.

L'agence de presse gouvernementale TAP a cité une source judiciaire selon laquelle Sonia Dahmani avait été libérée en vertu d'une ordonnance de libération conditionnelle émise par le ministre de la Justice.

(Rédigé par Tarek Amara ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

