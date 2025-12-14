Tunisie-Heurts à Kairouan après la mort d'un homme

par Tarek Amara

Des affrontements ont opposé la police à des jeunes samedi soir pour la deuxième nuit consécutive dans la ville de Kairouan, dans le centre de la Tunisie, après la mort d'un homme survenue, selon sa famille, après une course poursuite avec les forces de l'ordre.

Selon des témoins, les contestataires ont jeté de pierres, des cocktails Molotov et des fusées éclairantes, et ils ont bloqué les rues en enflammant des pneus, ce qui a poussé la police à faire usage de gaz lacrymogènes pour les disperser.

Selon sa famille, l'homme dont le décès a déclenché ces tensions roulait sur une moto sans détenir de permis avant d'être poursuivi par la police, battu et emmené à l'hôpital. Il s'est ensuite enfuit et a succombé vendredi des suites d'un traumatisme crânien.

Le gouverneur de Kairouan a rendu visite samedi soir à la famille de cet homme, et s'est engagé à ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort, a déclaré un témoin.

Ces affrontements surviennent alors que la Tunisie se prépare à commémorer au mois de janvier l'anniversaire de la "révolution de Jasmin" qui avait marqué le début des "printemps arabes" en 2011.

La Tunisie connaît un regain de tension alors que des manifestations sont organisées depuis plusieurs semaines pour protester contre la politique répressive du président Kaïs Saïed et que l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), principal syndicat de Tunisie, a appelé à une grève générale le 21 janvier.

Elu à la présidence en 2019, Kaïs Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021 après la dissolution du Parlement, dénonçant corruption et incurie. Il a abrogé la Constitution en 2022 pour la remplacer par une loi fondamentale renforçant le pouvoir exécutif. L'opposition dénonce depuis un coup d'Etat.

(version française Camille Raynaud)