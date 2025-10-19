Tsahal a lancé une attaque contre Gaza - médias israéliens

L'armée israélienne a lancé une attaque dans la bande de Gaza, alors que l'Etat hébreu continue d'accuser le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis, rapportent dimanche les médias israéliens.
Tsahal n'a pas commenté dans l'immédiat cette attaque.
(Reportage Jaidaa Taha, Muhammad Al Gebaly et Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou)
