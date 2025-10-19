 Aller au contenu principal
Tsahal a lancé une attaque contre Gaza - médias israéliens
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 10:53

L'armée israélienne a lancé une attaque dans la bande de Gaza, alors que l'Etat hébreu continue d'accuser le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis, rapportent dimanche les médias israéliens.

Tsahal n'a pas commenté dans l'immédiat cette attaque.

(Reportage Jaidaa Taha, Muhammad Al Gebaly et Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou)

Proche orient
2 commentaires

  • 15:25

    Israel ne respecte pas le cessez le feu avec le Liban ... et il ne respectera pas plus celui avec Gaza ... je n ai pas connaissance d un accord respecté par Israel LOL .. deja pas les accords d Oslo .. ou les palestiniens avaient reconnu Israel ... etaient prets au dialogue ... on se souvient qu Israel a soutenu un groupe extremiste islamiste ne reconnaissant pas Israel ... c est plus simple qd on refuse la paix ... qd on reste un etat en expansion sur ses voisins

