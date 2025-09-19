Trump veut récupérer Bagram, Kaboul exclut toute présence militaire US

Les États-Unis cherchent à reprendre le contrôle de la base aérienne de Bagram en Afghanistan, a déclaré jeudi le président Donald Trump lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, une hypothèse exclue par un responsable taliban.

Construite à l'origine par les Soviétiques, la base de Bagram a servi de principal point d'appui aux forces américaines en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001, jusqu'au retrait des troupes en 2021, qui a conduit à la prise de pouvoir par le mouvement islamiste taliban.

"Nous essayons de la récupérer", a déclaré Donald Trump à propos de Bagram, soulignant ce qu'il a qualifié de position stratégique près de la Chine. "Nous voulons cette base."

Kaboul a cependant exclu toute négociation en ce sens.

"L'Afghanistan et les Etats-Unis doivent prendre contact l'un avec l'autre (...) sans que les Etats-Unis maintiennent une quelconque présence en Afghanistan", a écrit sur X Zakir Jalal, un responsable du ministère afghan des Affaires étrangères.

Les deux pays pourraient établir des relations économiques et politiques sur la base du respect mutuel et d'intérêts communs, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de discussions visant à libérer des citoyens détenus à tort à l'étranger, des responsables américains ont rencontré samedi les autorités afghanes au sujet de ressortissants américains retenus en Afghanistan.

Adam Boehler, envoyé spécial pour les otages sous l'administration Trump, et Zalmay Khalilzad, ancien envoyé spécial des États-Unis pour l'Afghanistan, ont rencontré le ministre des Affaires étrangères des talibans, Amir Khan Muttaqi.

Washington ne reconnaît pas l'administration talibane, qui a pris le pouvoir en 2021 après vingt ans d'intervention militaire américaine en Afghanistan.

(Reportage Steve Holland, Andrea Shalal à Londres et Mohammad Yunus Yawar à Kaboul; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)