Trump veut nommer un général américain à la tête de la force de stabilisation à Gaza-Axios

L'administration du président américain Donald Trump prévoit de nommer un général américain à la tête de la Force internationale de stabilisation (FIS) à Gaza, a rapporté jeudi Axios, citant deux dirigeants américains et deux représentants israéliens.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer les informations du média américain.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le mois dernier une résolution américaine permettant la mise en place d'un Conseil de paix chargé de la gouvernance transitoire et de mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire dans la bande de Gaza.

L'ambassadeur américain à l'Onu Mike Waltz, en déplacement cette semaine à Israël, a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que l'administration Trump allait diriger la FIS et nommer un général à sa tête, selon Axios.

La Maison blanche et le Pentagone n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Donald Trump a déclaré mercredi qu'une annonce serait faite sur la gouvernance du Conseil de paix à Gaza en début d'année prochaine.

La résolution américaine décrit le Conseil de paix comme une administration de transition "qui déterminera le cadre et coordonnera les fonds pour le redéveloppement de Gaza" en lien avec le plan de paix en 20 points de Donald Trump pour mettre fin au conflit dans l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)