 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump veut nommer un général américain à la tête de la force de stabilisation à Gaza-Axios
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 12:10

L'administration du président américain Donald Trump prévoit de nommer un général américain à la tête de la Force internationale de stabilisation (FIS) à Gaza, a rapporté jeudi Axios, citant deux dirigeants américains et deux représentants israéliens.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer les informations du média américain.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le mois dernier une résolution américaine permettant la mise en place d'un Conseil de paix chargé de la gouvernance transitoire et de mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire dans la bande de Gaza.

L'ambassadeur américain à l'Onu Mike Waltz, en déplacement cette semaine à Israël, a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que l'administration Trump allait diriger la FIS et nommer un général à sa tête, selon Axios.

La Maison blanche et le Pentagone n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Donald Trump a déclaré mercredi qu'une annonce serait faite sur la gouvernance du Conseil de paix à Gaza en début d'année prochaine.

La résolution américaine décrit le Conseil de paix comme une administration de transition "qui déterminera le cadre et coordonnera les fonds pour le redéveloppement de Gaza" en lien avec le plan de paix en 20 points de Donald Trump pour mettre fin au conflit dans l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le quartier d'Al-Saftawi, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 10 décembre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    Israël réaffirme que le Hamas "sera désarmé", face à la proposition d'un "gel"
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:53 

    Le Hamas "sera désarmé" dans le cadre du plan Trump, a déclaré jeudi un responsable gouvernemental israélien, au lendemain de la proposition d'un dirigeant du mouvement islamiste palestinien de geler l'armement. "Il n'y aura pas d'avenir pour le Hamas dans le cadre ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une table ronde à la Maison Blanche, à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump annonce que les Etats-Unis ont saisi un pétrolier au large du Venezuela
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:42 

    Donald Trump a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient saisi un pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper encore la tension avec Caracas, qui dénonce un "acte de piraterie internationale". "Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au ... Lire la suite

  • Un homme assis dans une tente d'un camp de déplacés à Aden, le 4 novembre 2025 au Yémen ( AFP / Saleh Al-OBEIDI )
    Submergée par les déplacés fuyant la guerre, Aden au bord du gouffre
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:33 

    Suffoquant sous l'afflux massif des déplacés fuyant la guerre, l'ancienne cité prospère d'Aden, dans le sud du Yémen, s'enfonce dans la crise: les coupures d'électricité sont constantes, l'eau courante manque et les maigres services publics encore debout menacent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.12.2025 12:29 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank