Trump va lancer la dernière série d'entretiens pour le poste de président de la Fed cette semaine, selon le FT
09/12/2025

Le président américain Donald Trump lancera bientôt une dernière série d'entretiens pour le poste de président de la Réserve fédérale, a rapporté le Financial Times mardi.

Donald Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent devraient rencontrer l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh mercredi, a rapporté le FT, citant trois hauts responsables de l'administration.

Les responsables de l'administration ont déclaré que le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, reste en pole position pour succéder à M. Powell à la présidence en mai, selon le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

