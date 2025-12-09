Trump va lancer la dernière série d'entretiens pour le poste de président de la Fed cette semaine, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump lancera bientôt une dernière série d'entretiens pour le poste de président de la Réserve fédérale, a rapporté le Financial Times mardi.

Donald Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent devraient rencontrer l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh mercredi, a rapporté le FT, citant trois hauts responsables de l'administration.

Les responsables de l'administration ont déclaré que le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, reste en pole position pour succéder à M. Powell à la présidence en mai, selon le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.