Trump se félicite des "excellents" chiffres de l'emploi et déclare que les États-Unis devraient payer moins pour emprunter

Le président américain Donald Trump s'est félicité mercredi des chiffres montrant une croissance de l'emploi meilleure que prévu en janvier et a insisté sur le fait que les États-Unis devraient payer beaucoup moins de frais d'emprunt.

"Les États-Unis d'Amérique devraient payer beaucoup moins sur leurs emprunts (BONDS!)", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social. "Nous sommes à nouveau le pays le plus fort du monde, et devrions donc payer le TAUX D'INTÉRÊT le PLUS BAS, et de loin."