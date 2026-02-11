 Aller au contenu principal
Trump se félicite des "excellents" chiffres de l'emploi et déclare que les États-Unis devraient payer moins pour emprunter
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'est félicité mercredi des chiffres montrant une croissance de l'emploi meilleure que prévu en janvier et a insisté sur le fait que les États-Unis devraient payer beaucoup moins de frais d'emprunt.

"Les États-Unis d'Amérique devraient payer beaucoup moins sur leurs emprunts (BONDS!)", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social. "Nous sommes à nouveau le pays le plus fort du monde, et devrions donc payer le TAUX D'INTÉRÊT le PLUS BAS, et de loin."

Donald Trump
