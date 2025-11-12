Trump "savait à propos des filles", a dit Epstein cité par les démocrates

(Actualisé avec Maison blanche)

Jeffrey Epstein, condamné pour délinquance sexuelle, a écrit que Donald Trump était au courant que des jeunes filles mineures étaient victimes d'abus de sa part, selon des courriels rendus publics mercredi par des élus démocrates à la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Donald Trump a constamment et vigoureusement démenti toute connaissance des crimes attribués à Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs. Le président républicain a dit avoir été ami avec le financier avant de s'en éloigner.

La Maison blanche a accusé mercredi les démocrates de faire fuiter des courriels "de manière sélective" afin de "créer un récit erroné destiné à salir le président Trump".

Les représentants démocrates citent des échanges attribués à Jeffrey Epstein avec l'écrivain Michael Wolff et avec son ancienne compagne Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison après sa condamnation pour trafic sexuel de mineurs.

"Dans sa correspondance privée avec Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein a écrit en 2011 que Donald Trump 'a passé des heures chez moi' avec une victime de trafic sexuel", déclarent dans un communiqué les démocrates membres de la commission de supervision de la Chambre des représentants.

Ils citent un autre courriel datant de 2019 adressé à Michael Wolff, dans lequel, selon eux, Jeffrey Epstein "déclare explicitement que Donald Trump 'savait à propos des filles puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter'."

