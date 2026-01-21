Trump s'en prend une nouvelle fois à l'Europe à Davos

Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris à l'Europe mercredi dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, estimant que le vieux continent est devenu par endroits "méconnaissable" en raison de l'immigration de masse et de la transition énergétique.

"J'aime l'Europe et je souhaite qu'elle se porte bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction", a déclaré le président des états-Unis.

(Reportage de Steve Holland et Trevor Hunnicutt, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)