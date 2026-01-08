Trump retire les USA de dizaines d'organisations internationales-Maison blanche

Le président américain Donald Trump a signé mercredi une proclamation retirant les Etats-Unis de 31 agences des Nations unies et de 35 organisations non onusiennes qui "opèrent à l'encontre des intérêts nationaux des Etats-Unis", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué.

La Maison blanche n'a pas dressé la liste de ces organisations, mais elle a indiqué qu'elles promouvaient "des politiques climatiques radicales, une gouvernance mondiale et des programmes idéologiques qui vont à l'encontre de la souveraineté et de la puissance économique des Etats-Unis".

Cette décision est le résultat d'un examen de toutes les organisations intergouvernementales internationales, de toutes les conventions et de tous les traités dont les Etats-Unis sont membres ou auxquels ils sont parties, était-il précisé.

"Ces retraits mettront fin au financement et à l'implication des contribuables américains dans des entités qui défendent des programmes mondialistes au détriment des priorités des Etats-Unis, ou qui traitent de questions importantes de manière inefficace, de sorte que l'argent des contribuables américains soit mieux alloué, d'une autre manière, pour soutenir les missions concernées", a indiqué la Maison blanche.

Depuis le début de son second mandat il y a un an, Donald Trump cherche à réduire les financements que les Etats-Unis accordent à l'Onu.

Il a déjà retiré les Etats-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) et suspendu le financement de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Les Etats-Unis ont en outre de nouveau quitté l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Donald Trump a également exprimé son intention de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

(Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)