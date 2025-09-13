 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump reçoit le PM qatari après l'attaque menée par Israël à Doha
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 06:08

par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a dîné vendredi avec le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani à New York, quelques jours après qu'Israël a mené des attaques à Doha avec l'objectif de tuer des dirigeants du Hamas.

L'Etat hébreu a déclaré avoir mené mardi des frappes à Doha afin d'abattre des dirigeants du Hamas, dont le bureau politique est hébergé par le Qatar, une attaque constituant une nouvelle escalade dans la campagne militaire menée par Israël à travers le Proche-Orient en parallèle à son siège de la bande de Gaza.

Donald Trump a exprimé son mécontentement à propos de l'opération israélienne au Qatar, allié précieux des Etats-Unis. La monarchie du Golfe abrite la principale base militaire américaine au Proche-Orient.

L'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff s'est joint à Donald Trump et à Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani.

"Excellent dîner avec (le président américain). Il vient de se terminer", a écrit le chef adjoint de la mission qatari, Hamah al Mouftah, sur le réseau social X.

La Maison blanche a confirmé que le dîner s'était déroulé sans fournir davantage de détails.

Ce dîner intervient alors que Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani s'est entretenu plus tôt vendredi à Washington avec le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

(avec Steve Holland; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank