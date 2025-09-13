Trump reçoit le PM qatari après l'attaque menée par Israël à Doha

par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a dîné vendredi avec le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani à New York, quelques jours après qu'Israël a mené des attaques à Doha avec l'objectif de tuer des dirigeants du Hamas.

L'Etat hébreu a déclaré avoir mené mardi des frappes à Doha afin d'abattre des dirigeants du Hamas, dont le bureau politique est hébergé par le Qatar, une attaque constituant une nouvelle escalade dans la campagne militaire menée par Israël à travers le Proche-Orient en parallèle à son siège de la bande de Gaza.

Donald Trump a exprimé son mécontentement à propos de l'opération israélienne au Qatar, allié précieux des Etats-Unis. La monarchie du Golfe abrite la principale base militaire américaine au Proche-Orient.

L'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff s'est joint à Donald Trump et à Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani.

"Excellent dîner avec (le président américain). Il vient de se terminer", a écrit le chef adjoint de la mission qatari, Hamah al Mouftah, sur le réseau social X.

La Maison blanche a confirmé que le dîner s'était déroulé sans fournir davantage de détails.

Ce dîner intervient alors que Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al-Thani s'est entretenu plus tôt vendredi à Washington avec le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

(avec Steve Holland; version française Camille Raynaud)