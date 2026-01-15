Trump reçoit la cheffe de l'opposition vénézuélienne à la Maison blanche

par Nandita Bose, Steve Holland et Gram Slattery

Donald Trump reçoit jeudi à la Maison blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, une rencontre qui pourrait peser dans la façon dont le président américain conçoit l'avenir politique du Venezuela, qu'il entend redessiner, après que Washington a mené ce mois-ci des frappes contre Caracas pour capturer le président Nicolas Maduro.

Après avoir fui en décembre le Venezuela, où elle est visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée par le gouvernement de Nicolas Maduro et vivait dans la clandestinité, Maria Corina Machado cherche à avoir l'oreille de Donald Trump et à s'assurer qu'elle aura à l'avenir un rôle dans la gouvernance du pays d'Amérique latine.

Un déjeuner à la Maison blanche devait débuter à 12h30 (17h30 GMT) pour ce qui constitue la première rencontre entre Donald Trump et Maria Corina Machado, qui ne se sont plus entretenus depuis un échange téléphonique le 10 octobre dernier, jour de l'annonce de l'attribution à Machado du prix Nobel de la paix.

Depuis la capture par l'armée américaine de Nicolas Maduro, dont la réélection à la présidence vénézuélienne avait été contestée par des puissances occidentales, un éventail de personnalités de l'opposition vénézuélienne, de membres de la diaspora et de politiciens aux Etats-Unis et en Amérique latine ont exprimé leur espoir de voir le Venezuela opérer une transition démocratique.

Mais, pour l'heure, Donald Trump rejette l'hypothèse de la tenue d'élections à court terme, disant que Washington va contrôler le pays pour se focaliser sur sa reconstruction économique et garantir aux Etats-Unis un accès à ses vastes ressources pétrolières, alors que Washington a annoncé un accord en ce sens avec le gouvernement intérimaire à Caracas.

Au lendemain de l'opération militaire du 3 janvier pour capturer Nicolas Maduro, le président américain a exprimé des doutes sur la capacité de Maria Corina Machado à gouverner le Venezuela, déclarant aux journalistes que celle-ci ne bénéficiait "ni de soutien, ni de respect" dans le pays.

Le chef de la Maison blanche a en revanche fait l'éloge à plusieurs reprises de Delcy Rodriguez, vice-présidente de Nicolas Maduro nommée plus tôt ce mois-ci présidente intérimaire du Venezuela. "Il est très facile de discuter avec elle", a-t-il dit mercredi dans une interview à Reuters.

Maria Corina Machado avait été interdite de se présenter à l'élection présidentielle vénézuélienne de 2024 par une décision de la plus haute juridiction du pays, composée d'alliés de Nicolas Maduro. Des observateurs internationaux ont à l'époque dit penser qu'Edmundo Gonzalez, éminent opposant à Maduro soutenu par Machado, avait remporté le scrutin.

Parmi les sujets qui pourraient être discutés jeudi à la Maison blanche figure le prix Nobel de la paix, tant désiré par Donald Trump. Alors que Maria Corina Machado a évoqué l'idée de donner le prix au président américain, le comité du Nobel a rappelé que le prix ne pouvait être transféré ou partagé.

Interrogé mercredi par Reuters sur le sujet, Donald Trump a nié vouloir que Maria Corina Machado lui offre son prix. "On va juste parler", a-t-il ajouté. "Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est une femme très gentille. On va juste parler de choses basiques".

(Nandita Bose, Steve Holland et Gram Slattery; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)