Trump réaffirme qu'il n'autorisera pas une annexion par Israël de la Cisjordanie

Donald Trump a réaffirmé jeudi qu'il n'autoriserait pas une annexion de la Cisjordanie par Israël, dont les Etats-Unis sont le principal allié.

"Je n'autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie. Je ne le permettrai pas. Cela n'aura pas lieu", a déclaré le président américain à des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche.

Politico avait rapporté dès mercredi que Donald Trump s'était engagé, lors d'un entretien avec des dirigeants arabes, à empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie, comme le gouvernement de Benjamin Netanyahu a menacé de le faire.

(Jeff Mason et Steve Holland, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)