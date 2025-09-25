 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump réaffirme qu'il n'autorisera pas une annexion par Israël de la Cisjordanie
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 23:03

Donald Trump a réaffirmé jeudi qu'il n'autoriserait pas une annexion de la Cisjordanie par Israël, dont les Etats-Unis sont le principal allié.

"Je n'autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie. Je ne le permettrai pas. Cela n'aura pas lieu", a déclaré le président américain à des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche.

Politico avait rapporté dès mercredi que Donald Trump s'était engagé, lors d'un entretien avec des dirigeants arabes, à empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie, comme le gouvernement de Benjamin Netanyahu a menacé de le faire.

(Jeff Mason et Steve Holland, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Donald Trump
