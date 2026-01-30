Trump prévoit d'annoncer son candidat au poste de directeur de la Fed vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les quatre candidats au poste de directeur de la Fed sont favorables à une baisse des taux d'intérêt

Les marchés de paris considèrent désormais Warsh comme le candidat le plus probable de Trump

Rieder, de BlackRock, et Waller, gouverneur de la Fed, figurent également sur la liste restreinte

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait l'intention d'annoncer son choix pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi, alors que les spéculations s'intensifient sur la personne qui dirigera la banque centrale américaine après que M. Powell aura quitté son poste en mai.

"J'annoncerai le nom du président de la Fed demain matin", a déclaré M. Trump au Kennedy Center jeudi.

Plus tôt dans la journée, lors de sa première réunion de cabinet de 2026, M. Trump a déclaré qu'il annoncerait son choix pour succéder à M. Powell la semaine prochaine, tout en réitérant son appel à la Fed pour qu'elle réduise fortement les taux d'intérêt.

Le mandat de M. Powell à la tête de la Fed s'achève en mai, mais les récentes pressions exercées par l'administration Trump - notamment une enquête du ministère de la Justice sur les dépassements de coûts des rénovations du siège de la Fed à Washington - ont fait naître la possibilité que M. Powell reste à la Fed jusqu'à l'expiration de son mandat distinct en tant que membre du Conseil des gouverneurs en 2028.

La Fed, qui a réduit ses taux à trois reprises en 2025, a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé dans la fourchette 3,50 %-3,75 % à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours mercredi. M. Trump estime que le taux devrait être inférieur de deux à trois points de pourcentage, un niveau historiquement compatible avec une économie au point mort ou en perte de vitesse.

L'économie a progressé à un taux annualisé de 4,4 % au troisième trimestre, selon les données du département du commerce.

Au cours des mois de recherche officielle de l'administration Trump pour le successeur de M. Powell, le président s'est montré favorable à différents candidats , même s'il a intensifié sa campagne pour exercer une influence sur la Fed, dont l'indépendance à l'égard des pressions politiques est considérée comme essentielle pour sa capacité à contrôler l'inflation.

Ces derniers mois, M. Trump a tenté de limoger un gouverneur de la Fed dans une affaire actuellement devant la Cour suprême, et son ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur M. Powell pour des déclarations qu'il a faites au sujet de rénovations de bâtiments - une démarche que le chef de la Fed a qualifiée de "prétexte" pour faire pression sur lui au sujet de la politique monétaire.

QUATRE CANDIDATS SUR LA LISTE RESTREINTE DE TRUMP

Les candidats à la succession de M. Powell, qui ne sont plus que quatre, sont tous d'accord avec M. Trump sur la nécessité de baisser les taux d'intérêt. C'était l'un des critères explicites du président pour son choix.

Jeudi, l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh s'est hissé au premier rang des favoris des sites de paris pour le poste, les marchés de prédiction Polymarket et Kalshi estimant tous deux ses chances à plus de 80 %.

M. Warsh a appelé à un changement de régime à la banque centrale et souhaite, entre autres, réduire le bilan de la Fed, un objectif apparemment en contradiction avec la préférence de M. Trump pour une politique monétaire plus souple. M. Trump a failli choisir M. Warsh en 2018 pour le poste le plus élevé de la Fed, mais a préféré M. Powell, une décision que le président a publiquement et bruyamment regrettée pendant une grande partie du temps écoulé depuis lors.

Rick Rieder, directeur des investissements de la division mondiale des titres à revenu fixe de BlackRock, était mercredi encore le favori pour la nomination de M. Trump. M. Rieder, qui n'a jamais travaillé au gouvernement ou à la Fed, apporterait un visage neuf à une institution que le président accuse de partialité politique bien ancrée.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, l'un des deux décideurs politiques qui se sont opposés cette semaine à la décision de la banque centrale de maintenir les taux inchangés, est également en lice. Il a été le premier responsable politique de la Fed à présenter des arguments économiques en faveur d'une baisse des taux, affirmant que les droits de douane n'entraîneraient pas d'inflation et que l'économie avait besoin de soutien, deux arguments qui ont convaincu nombre de ses collègues et contribué à sceller le soutien aux baisses de taux de l'année dernière.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, était l'un des premiers candidats à ce poste, mais il est désormais considéré comme un choix peu probable après que M. Trump a déclaré qu'il préférait le garder à son poste actuel. M. Hassett est un économiste et un partisan inconditionnel de nombreuses politiques peu orthodoxes du président, notamment les droits de douane élevés et la répression de l'immigration.