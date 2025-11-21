 Aller au contenu principal
Trump prépare un possible remaniement, selon CNN
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 15:09

(Actualisé avec Leavitt §3)

La présidence américaine se prépare à un remaniement de l'équipe gouvernementale de Donald Trump, un événement qui pourrait se produire dès qu'il aura passé le cap de la première année de son second mandat à la Maison blanche, rapporte CNN ce vendredi.

Reuters n'a pas pu confirmer ces informations.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que les informations de CNN étaient erronées. "La vérité est que le président Trump ne pourrait être plus satisfait de son cabinet", a-t-elle dit sur le réseau social X.

Parmi les départements les plus susceptibles d'être visés par ce remaniement, figure en premier lieu celui de la Sécurité intérieure, croit savoir CNN.

Le département de l'Énergie, dirigé par Chris Wright, ancien dirigeant du secteur du fracturation hydraulique au Colorado, dont les liens avec la Maison blanche se seraient distendus ces derniers mois, pourrait également être concerné, ajoute la chaîne d'information.

Ses sources ont souligné qu'aucune décision n'avait été prise et que le cabinet devrait rester inchangé au moins jusqu'au début de l'année prochaine.

Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier dernier pour un second mandat. Sa première administration avait connu plusieurs départs retentissants, notamment aux postes de secrétaire d'État et de la Défense, souvent à la suite de désaccords politiques ou personnels avec le président.

(Nilutpal Timsina; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)

    CNN devrait s'intéresser à la France, ils auraient plus de grain à moudre, chez nous les ministres ressemblent à des derviche tourneurs .... sur fond de concert de casseroles. Humour bien sûr, ce dernier n'est pas encore fiscalisé.

