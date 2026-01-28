 Aller au contenu principal
Trump prédit une baisse des taux d'intérêt après avoir annoncé le choix du président de la Fed
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait bientôt son choix pour diriger la Réserve fédérale, et a prédit que les taux d'intérêt baisseraient après l'entrée en fonction du nouveau président.

"Quand nous aurons un grand président de la Fed, je pense que nous en aurons un. Je l'annoncerai bientôt. Vous verrez les taux baisser considérablement", a déclaré M. Trump lors d'un discours dans l'Iowa.

Banques centrales
Donald Trump
