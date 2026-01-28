Trump prédit une baisse des taux d'intérêt après avoir annoncé le choix du président de la Fed

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait bientôt son choix pour diriger la Réserve fédérale, et a prédit que les taux d'intérêt baisseraient après l'entrée en fonction du nouveau président.

"Quand nous aurons un grand président de la Fed, je pense que nous en aurons un. Je l'annoncerai bientôt. Vous verrez les taux baisser considérablement", a déclaré M. Trump lors d'un discours dans l'Iowa.