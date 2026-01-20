Trump pourrait choisir le prochain patron de la Fed la semaine prochaine, dit Bessent

Le président Donald Trump pourrait prendre sa décision au sujet du futur président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès la semaine prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"Nous n'avons plus que quatre candidats et Donald Trump s'est entretenu avec chacun d'entre eux", a dit Scott Bessent lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.

"Je pense que le président prendra une décision, peut-être dès la semaine prochaine. Nous avons eu des discussions approfondies à ce sujet", a-t-il ajouté.

L'actuel président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, subit des critiques répétées de la part de Donald Trump qui lui reproche de ne pas avoir baissé les taux d'intérêt assez rapidement. Son mandat prend fin en mai.

Les quatre principaux candidats à sa succession sont Kevin Hassett, conseiller économique de Donald Trump, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, et Rick Rieder, directeur des investissements obligataires chez BlackRock.

Jerome Powell, nommé par Donald Trump lors de son premier mandat en 2017, n'est pas tenu de quitter complètement la Fed à l'issue de son mandat en mai, et il n'a pas indiqué ce qu'il comptait faire.

